Победительница «Холостяка» Анна Богдан решила показать в этот раз, как развлекается на очередном отдыхе.

После расставания с главным героем романтичного реалити Анна Богдан решила сменить прическу и избавилась от длинных локонов. Она стала много путешествовать и практически не живет в Украине.

Также Богдан часто хвастается развлечениями на курорте, показывает веселье на пляжах и делится различными кадрами с тем, как себя балует. Ожидаемо, такие фото крайне негативно оценивают в сети.

Сама Анна на комментарии не отвечает, но продолжает показывать развлечения в сети. С каждым разом все меньше людей реагирует доброжелательно на посты победительницы «Холостяка».

В этот раз она также показала, как теперь проводит время после всех перемен в жизни: «Какой удивительный и прекрасный мир. Сколько путешествую – не перестаю удивляться.

Ранее Анна удивляла различными образами, кадрами из отдыха и говорила о планах на будущее. Недавно Анна всячески хвасталась отдыхом в Доминикане, куда отправилась вместе с подругами.

"Очень люблю тебя" - написала она под кадрами.

Фото с жаркого курорта, где нежилась Богдан, немало разозлило ее поклонников. Анна не говорила о происходящем в стране и не рассказывала о своей поддержке.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в нескромном комплекте подчеркнула длинные ноги

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан впечатлила похудевшей фигурой в маленьком купальнике