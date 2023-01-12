После расставания с главным героем романтичного реалити Анна Богдан решила сменить прическу и избавилась от длинных локонов. Она стала много путешествовать и практически не живет в Украине.
Также Богдан часто хвастается развлечениями на курорте, показывает веселье на пляжах и делится различными кадрами с тем, как себя балует. Ожидаемо, такие фото крайне негативно оценивают в сети.
Сама Анна на комментарии не отвечает, но продолжает показывать развлечения в сети. С каждым разом все меньше людей реагирует доброжелательно на посты победительницы «Холостяка».
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В этот раз она также показала, как теперь проводит время после всех перемен в жизни: «Какой удивительный и прекрасный мир. Сколько путешествую – не перестаю удивляться.
Ранее Анна удивляла различными образами, кадрами из отдыха и говорила о планах на будущее. Недавно Анна всячески хвасталась отдыхом в Доминикане, куда отправилась вместе с подругами.
"Очень люблю тебя" - написала она под кадрами.
Фото с жаркого курорта, где нежилась Богдан, немало разозлило ее поклонников. Анна не говорила о происходящем в стране и не рассказывала о своей поддержке.
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