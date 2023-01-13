Звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" с первых дней полномасштабного вторжения рф вместе с другими украинскими защитниками рискует своей жизнью на фронте. В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился трагическим известием.

"Война - пропасть. Война - прожорливая мерзость... перманентное состояние боли меняет очередное осознание, что так больно тебе еще не было. и боль становится еще сильнее. повышая в тебе норму градуса боли. "нет, мэн, это тебе еще не болело , а вот сейчас — почувствуй!!!" боль, зачем? к чему ты меня готовишь? что должна мне такого открыть, что до сих пор мне было недоступно? Новый оттенок боли?! Мессера больше нет с нами. нет. все. никаких некрологов. сквозь боль просачивается только благодарность, что ты был, что ты воевал с нами и за нас, и ты навсегда в сердце. умный, воспитанный, тонкий и мужественный казак, кровью смазавший эту тяжелую машину, которую все мы зовем "победа" , – написал Павел Алдошин.

"Мы с ребятами идем дальше. времени маловато, чтобы чувствовать. твое навеки "острое лезвие" сечет воздух впереди наших пуль", - добавил актер.

Украинцы в комментариях к посту Алдошина также выражают свои соболезнования:

"Герои не умирают! вечная память и соболезнования родным…спасибо за все😢 ";

"Благодарю Вас, ребята. За то, что могу спокойно учиться, за ежедневный кофе, за разговоры с семьей, за Все".

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