Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился кадрами с главным героем шоу "Холостяк" Алексом Топольским и его мамой Натальей, а также рассказал об их многолетней дружбе.

На новых снимках Слава, Алекс и его мама запечатлены в интересной локации где-то в Киеве. Они мило улыбаются в камеру и создают вокруг себя теплую дружественную атмосферу. Демин рассказал, что знаком с Натальей уже много лет, потому что она дружила с его мамой.

"Холостяк Алекс и его мама Наташа. А для меня просто тетя Наташа. Наши мамы знакомы уже больше 35 лет. Потом они перестали общаться из-за разногласий в наших с мамой отношениях. Но для меня тетя Наташа стала одной из самых родных, которая многое поддерживала меня в самые трудные моменты в жизни. И я знаю, как она переживала, когда Алекс пошел на шоу, и как волновалась, когда он выбирал девушку в финале. И вот сегодня этот финал! Саша или Катя?", - написал Слава в подписи к публикации.

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