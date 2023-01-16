На своей странице в Instagram артист предупредил поклонников об аферистах, которые дают концерты под именем Верки Сердючки, вводя людей в заблуждение, и показал кадры одного из таких выступлений.

"Внимание! Не становитесь жертвой мошенников и соучастником противоправных действий - нарушения авторских прав на произведения и сценический образ. Все нарушители - «артисты», а также предоставляющие им сцену концертные площадки будут преследоваться по закону. Информация про все публичные концерты артиста VERKA SERDUCHKA публикуется на официальных страницах в Instagram и Facebook. Просьба сообщать о концертах, вызывающих подозрения, как, например, этот", - написал Андрей Данилко под видео.

Украинцы в комментариях поддержали исполнителя:

"Там по ногам видно, что это не Данилко. Там скачет какое-то косолапое... у нашей Веры ножки ровные";

"Ну если кто готов платить за такое, то это должно быть заафишировано, что двойник, а авторские должны быть отчислены автору, а автор эти грязные деньги пошлет на ВСУ, чтобы они вернули куда надо";

"ничего своего! все спи..жено! если бы не украинцы, то не имели бы они ни песен хитовых, ни фильмов топовых! ни...уя!!!";

"А на маму фантазии значит не хватило. 🤣".

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.