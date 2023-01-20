Так, 28-летняя американка Р’Бонни Габриель предстала перед публикой в болотно-зеленом пальто с мехом и поясом, пишет Politeka.net.

Длинные волосы «Мисс Вселенная-2022» собрала в тугой хвост, а образ дополнила белыми ботфортами на каблуках.

В качестве подиума Р’Бонни Габриель выбрала эскалатор торгового центра.

«Очень красивая», - комментируют образ Р’Бонни Габриель.

Некоторые же сравнили цвет пальто с платьем другой участницы конкурса «Мисс Вселенная-2022»: «Он вдохновлен настоящей королевой и победительницей конкурса Мисс Вселенная 2022».

Напомним, Р’Бонни Габриель продолжают хейтить за то, что она якобы нечестно выиграла на конкурсе. Американку атаковали фанаты других двух красоток – из Венесуэлы и Доминиканской Республики.

Также напомним, что второе место (первая вице-мисс) досталось представительнице Венесуэлы Аманде Дудамель, а третье место заняла Андреина Мартинес Фунье из Доминиканской Республики.

Р’Бонни Габриэль — модель и дизайнер (экологическая линия одежды R’Bonney Nola) из Хьюстона, штат Техас и первая американка филиппинского происхождения, выигравшая титул Мисс США.

Представительница Украины Виктория Апанасенко не прошла в ТОП-16 конкурса, но заставила весь мир говорить о своем наряде «Воина света».

Также сообщалось, что Апанасенко вспомнила грязные провокации россиянки на "Мисс Вселенная".

Кроме того, Politeka.net писала, что Апанасенко получила неожиданную награду.