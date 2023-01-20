Так, 28-летняя американка Р’Бонни Габриель предстала перед публикой в болотно-зеленом пальто с мехом и поясом, пишет Politeka.net.
Длинные волосы «Мисс Вселенная-2022» собрала в тугой хвост, а образ дополнила белыми ботфортами на каблуках.
В качестве подиума Р’Бонни Габриель выбрала эскалатор торгового центра.
«Очень красивая», - комментируют образ Р’Бонни Габриель.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Более вероятный: у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину, что известно
"Узнал ребенка по серьгам": родные рассказали о состоянии Александра, который потерял дочку и жену в Броварах
"Вот я сейчас плачу": затравленная в рф Ахеджакова не сдержала слез
"Вот куда идут средства, которые можно было направить на пенсии и зарплаты": скандал гремит вокруг Нафтогаза
Некоторые же сравнили цвет пальто с платьем другой участницы конкурса «Мисс Вселенная-2022»: «Он вдохновлен настоящей королевой и победительницей конкурса Мисс Вселенная 2022».
Напомним, Р’Бонни Габриель продолжают хейтить за то, что она якобы нечестно выиграла на конкурсе. Американку атаковали фанаты других двух красоток – из Венесуэлы и Доминиканской Республики.
Также напомним, что второе место (первая вице-мисс) досталось представительнице Венесуэлы Аманде Дудамель, а третье место заняла Андреина Мартинес Фунье из Доминиканской Республики.
Р’Бонни Габриэль — модель и дизайнер (экологическая линия одежды R’Bonney Nola) из Хьюстона, штат Техас и первая американка филиппинского происхождения, выигравшая титул Мисс США.
Представительница Украины Виктория Апанасенко не прошла в ТОП-16 конкурса, но заставила весь мир говорить о своем наряде «Воина света».
Также сообщалось, что Апанасенко вспомнила грязные провокации россиянки на "Мисс Вселенная".
Кроме того, Politeka.net писала, что Апанасенко получила неожиданную награду.