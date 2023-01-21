В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, поделилась интересными подробностями о работе с Яной Шемаевой.

"Я бы хотела подвести итог целого года, в течение которого мы с Яной выпустили очень много работ. Я слышала песни Яны, но наши дороги никогда не пересекались и мы никогда не планировали сотрудничать. Однако Ванек Клименко — суперкрутой саундпродюсер, поскольку к нему обращается много артистов, и таким образом мы можем узнавать не только музыку друг друга, но и раскрывать друг другу личности. Так я узнала, что Яна крутая певица. Когда я послала Ване демку «Молитва», у него на студии была Яна, которая услышав мою демку, сразу придумала на нее припев. Так началась наша общая творческая дорога", — пишет Alyona Alyona.

Алена призналась, что Яна для нее очень классная поэтесса.

"Она пишет доступно и с юмором. Мне очень нравится ее творческая волна, как она чувствует события, трансформирует их в строки и какие мелодии накладывает на них. После трека «Молитва» мы начали тесно сотрудничать, сбрасывая друг другу разные демки. А потом к нам пришла идея создать общий альбом, на который решили пригласить разных европейских исполнителей, потому что мы обе были в Европе и очень хотели, чтобы украинская культура была здесь услышана и смогла присоединиться к миксу других культур, которые здесь есть", — рассказала артистка про альбом «Dai Boh».

Alyona Alyona добавила, что своеобразную черту они с Jerry Heil провели треком «Экзамен».

"За этот год мы с Яной также имели свои экзамены - Яна получила травму после концерта, а я тем временем заболела и на неделю выпала из жизни. Надеюсь, что в новом году мы напишем еще много классных песен", - добавила рэперка.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.