В начале января, выступая на концерте в Дубае, ВалерийМеладзе, отвечая на ответил на приветствие зрителя «Слава Украине!», ответил «Героям слава!».
После этого у певца начались проблемы в России.
В Москве уже отменили несколько концертов певца Валерия Меладзе.
Tg-каналы РФ также пишут, что отменен его концерт в подмосковной Барвихе, запланированный на 8 марта, а также выступления в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи, Барнауле.
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Организаторы говорят, что исполнитель попал в негласный "черный список" запрещенных в РФ артистов.
Ранее российские депутаты и пропагандисты призвали объявить певца Валерия Меладзе «иноагентом» и лишить российского гражданства. В счастности, российская пропагандистка, сенатор Елена Афанасьева восприняла слова Меладзе, как предательство.
Напомним, отличился на корпоративе и путинист Олег Газманов.
Артиста перепугала просьба нескольких гостей сказать, что он против Украины и стал требовать, чтобы ему дали отдохнуть.
Также сообщалось, что Сумская, дочь которой живет в россии, показала, с кем встречала Новый Год.
Кроме того, Politeka.net писала, что артисты Квартал 95 не сдержали слез прямо на сцене.