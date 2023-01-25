Сообщается, что отменены все концерты певца Валерия Меладзе, запланированные на 2023 год в России.

В начале января, выступая на концерте в Дубае, ВалерийМеладзе, отвечая на ответил на приветствие зрителя «Слава Украине!», ответил «Героям слава!».

После этого у певца начались проблемы в России.

В Москве уже отменили несколько концертов певца Валерия Меладзе.

Tg-каналы РФ также пишут, что отменен его концерт в подмосковной Барвихе, запланированный на 8 марта, а также выступления в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи, Барнауле.

Организаторы говорят, что исполнитель попал в негласный "черный список" запрещенных в РФ артистов.

Ранее российские депутаты и пропагандисты призвали объявить певца Валерия Меладзе «иноагентом» и лишить российского гражданства. В счастности, российская пропагандистка, сенатор Елена Афанасьева восприняла слова Меладзе, как предательство.

Напомним, отличился на корпоративе и путинист Олег Газманов.

Артиста перепугала просьба нескольких гостей сказать, что он против Украины и стал требовать, чтобы ему дали отдохнуть.

Также сообщалось, что Сумская, дочь которой живет в россии, показала, с кем встречала Новый Год.

Кроме того, Politeka.net писала, что артисты Квартал 95 не сдержали слез прямо на сцене.