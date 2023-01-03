Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны оставалась в Киеве, в то время, как ее старшая дочь Антонина Паперная все это время остается с семьей в Москве, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое семейное фото, на котором показала, с кем отметила Новый год.

Как оказалось, Ольга провела новогоднюю ночь в кругу семьи – с мужем актером Виталием Борисюком и младшей дочкой – студенткой театрального факультета Анной. На новой фотографии все семейство собралось дома в праздничной атмосфере с гирляндами и елкой. И все они очень нарядные и веселые.

В подписи к публикации Сумская написала: "Родные наши украинцы, с Новым годом! Под звуки взрывов, тревог по всей Украине этой ночью мы все равно поднимали бокалы за наших защитников, за нашу несокрушимость и веру! Вместе к ПОБЕДЕ!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"С Новым годом".

"С новым годом вас и вашу семью! Победы нам всем".

"С Новым Годом. Слава Украине".

"С Новым годом! С годом победы и мира!".

"С Новым годом вашу замечательную семью!".

"С новым годом! Желаю мира и здоровья".

"Пусть этот светлый праздник принесет мир и спокойствие на нашу землю и да сгинет враг с нашей земли".

"Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждый день 2023 года приносил только радость, а все планы сбылись! И конечно желаю мирного неба и спокойных дней, чтобы новый 2023 год принес Украине победу!".

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