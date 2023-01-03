Актеры студии Квартал 95 не смогли сдержать слез перед публикой.

В Сети обсуждают выступление звезд Вечернего квартала и Женского квартала, которое показали в новогоднюю ночь, пишет Politeka.net.

А также эмоции артистов в момент исполнения авторской песни «Боже, сколько еще нужно нам испытаний?».

Звезды Квартал 95 Юрий Ткач, Александр Пикалов и Юрий Крапов не смогли сдержать слез, исполняя строки песни, посвященной украинцам.

Это мгновение растрогало зрителей:

«Круто! Песня об украинцах! Ни добавить, ни отнять...!Наши воины любимые, обнимаю вас и желаю выдержать этот ад»;

«Одно желание - ПОБЕДА Украины в 2023 году......... Украинцы, мы несокрушимые, я горжусь тем, что я украинка !»;

«Плачу, слезы сами льются. Мы несокрушимые», «Выстоим, победим, засияем!», «Великая и непобедимая Украина»;

«Великолепный концерт! 95 квартал на высоте, как обычно! Есть отдельные миниатюры, которые не очень зашли... но так бывает... Не то время! Мне понравилось! Мы украинцы несокрушимые! Финальная песня грандиозная!», «Спасибо за песню, до слез».

Своими эмоциями решили поделиться также пользователи Интернета из других стран. Победы Украине хотят даже россияне.

«Господи! Когда же соотечественники поймут, что враг не в Украине!», «С любовью к Украине из Москвы. Победы и любви вам».

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" дала совет украинцам на отдыхе.

Также сообщалось, что Лорак после новогоднего обстрела внезапно вспомнила о брате и заговорила по-украински.

Кроме того, Politeka.net писала, что Джеффри из TVORCHI заткнул своих критиков за пояс.