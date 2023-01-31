В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, вместе с электронной группой PROBASS ∆ HARDI, наиболее прославившейся благодаря треку «Доброго вечора, ми з України», объявила сбор на реанимобиль скорой помощи.
"Чтобы спасать жизнь людей, украинским медикам нужны реанимобили типа С - специализированные автомобили, оборудованные дефибрилляторами, кардиомониторами, кислородными баллонами и аппаратами искусственной вентиляции легких. То есть всем необходимым для поддержания жизни раненых во время транспортировки в больницу", - пишет Alyona Alyona.
Чтобы привлечь внимание к этому сбору, Алена и PROBASS ∆ HARDI сняли новую видеоработу на их совместный трек «Раздам сполна».
"Ежедневно на фронт отправляются сотни таких автомобилей, чтобы спасать жизнь людей. В результате они часто получают значительные повреждения и нуждаются в ремонте. Каждый такой автомобиль — весомый вклад как в работу наших медиков, так и в сохранение не одной человеческой жизни", — подчеркнула рэперша.
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РанееAlyona Alyona подвела итоги года своего сотрудничества с певицей Jerry Heil.
"За этот год мы с Яной также имели свои экзамены - Яна получила травму после концерта, а я тем временем заболела и на неделю выпала из жизни. Надеюсь, что в новом году мы напишем еще много классных песен", - добавила Алена.
Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.
Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.