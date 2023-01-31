Певица Алина Гросу, которой недавно сделали операцию, снова оказалась в больнице.

Украинцы желают Гросу скорейшего выздоровления и предполагают, что причиной ее плохого здоровья являются манипуляции ради красоты, пишет Politeka.net.

Напомним, на днях певица Алина Гросу попала в больницу в Индии. Сейчас она находится в госпитале на реабилитации – возобновляется после перенесенной осенью операции.

Свое сообщение для поклонников артистка записала, сидя на кровати в палате.

"Я сейчас нахожусь в госпитале. После операции думала, сама выкарабкаюсь, но решили меня отправить на реабилитацию в госпиталь. Он не совсем простой, он аюрведический", – заявила певица.

По ее словам, госпиталь полностью направлен на реабилитацию, восстановление организма, поднятие иммунной системы, очищение организма, оздоровление.

«Подъем очень ранний, около 6 утра. Очень много лекарств, процедуры. Некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. Из прикольного – здесь есть йога», - рассказала Гросу.

Украинцы желают Алине Гросу выздоровления, другие акцентируют внимание на том, что она не в Украине.

«Алиночка, поправляйся, дорогая! Ты столько раз меня поддерживала своими песнями. Ты прекрасный человек и все будет хорошо», «Господи, помоги»,

«Пластические операции боком вылазят»,

«Пчелка уже не та», «Какая париотическая в америке в больнице...», - комментируют госпитализацию Гроса пользователи соцсетей.

Напомним, ранее Алина Гросу показала парня, благодаря которому уехала в США.

Кроме того, Politeka.net писала, что аферисты добрались до Алины Гроса, певица срочно вышла на связь и предупредила украинцев.

Также Politeka сообщала, что Алина Гросу показала красавицу-племянницу, которая пошла по ее стопам.