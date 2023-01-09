Напередодні Аліна Гросу розповіла, що зараз вона перебуває в Лос-Анджелесі, де нібито підвищує акторську та вокальну кваліфікацію.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 27-річна артистка опублікувала нові яскраві кадри зі своєї поїздки до США та показала, завдяки кому це все стало можливим.

"Найщасливіші моменти☺️☺️☺️Мій двоюрідний брат Артур, він живе в Чикаго🙄 і ми не бачилися більше ніж 2 роки😭😭😭 а в дитинстві весь час проводили разом❤️❤️❤️ Ось кому я вдячна за поїздку сюди, якби не він, не думаю, що рішилася б 👀", — написала Аліна Гросу під відео.

Раніше співачка розповіла скільки грошей потрібно на життя в Лос-Анджелесі. Житло більш-менш придатне до мешкання коштуватиме від 2000$. Є ще варіант знайти людей, які здають кімнату, місце в кімнаті - можна буде значно зекономити. Аліна Гросу наголосила, що без машини в ЛА ніяк, а взяти авто на місяць обійдеться щонайменше в 750$. Домашній інтернет - 150$, мобільний номер (картка) - 40-60$.

Що стосується їжі, якщо готувати все самостійно, то за раз (десь на тиждень) в магазині можна затаритись від 150$ (це без делікатесів і напівготової їжі, тільки найпотрібніше), бо навіть буханка хліба там коштує 6$.

Нагадаємо, Аліна Гросу після роману з російським актором несподівано засвітила обручку.

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