Американская актриса Тори Спеллинг, знакомая миллионам зрителей благодаря роли Донны в сериале «Беверли Хиллз, 90210», опубликовала в Инстаграме редкое фото, на котором можно увидеть ее маму – Кэнди Спеллинг.

Напомним, Тори родилась в семье медиамагната Аарона Спеллинга, скончавшегося от инсульта в 2006 году. Актриса была любимицей отца, с мамой отношения складывались очень тяжело.

Было время, что мама и дочь не разговаривали друг с другом годами. Однако сейчас, судя по всему, в отношениях Тори и Кэнди Спеллинг наступило потепление.

В своем Инстаграмме звезда, демонстрируя фото с красной дорожки, сообщила, что они очень хорошо провели время.

«Актерский состав был невероятный. Шоу веселое и ностальгическое. Фестиваль улыбок от начала до конца!», - прокомментировала Тори Спеллинг действо, которое посетила вместе с мамой и дочерьми.

В свою очередь фолловеры актрисы акцентировали свое внимание на внешнем виде Кэнди Спеллинг. Особенно много комментариев заслужил свитер женщины.

«Бабушка даже внучку не обнимет?», «Бабушка в свитере с сигаретами?», «Мне нужен свитер твоей мамы», «Почему мама не улыбается?», «Бабушкин свитер – это истерика» - комментируют подписчики Тори Спеллинг.

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