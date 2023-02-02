Популярная украинская рэперша Alyona Alyona показала кадры из больницы и рассказала о своей операции.

В сторис на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, сообщила поклонникам, что 1 февраля перенесла серьезную операцию.

Сначала звезда показала себя до операции и похвасталась, что у нее давление, как у космонавта – 117 на 80. После оперативного вмешательства Alyona Alyona вышла на связь и сообщила, что с ней все хорошо: "Операция была вчера, сейчас со мной все хорошо. Подробности не спрашивайте – не буду рассказывать".

До этого серьезную операцию Алене делали один раз в жизни – а это второй раз. Артистка признается, что уже забыла, как это было, что нужно лежать, ждать.

"Все прошло хорошо, я жива-здорова, немножко где-то там что-то еще болит, но все будет хорошо", - говорит певица, лежа на больничной койке.

Alyona Alyona также уточнила, что к операции привело самолечение.

"Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, потому что: "Ой, мы в Европе, врач далеко..." Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых - и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" – призвала поклонников исполнительница.

Алена также пошутила о своем возрасте и новом распорядке дня: "Планы на день в 31 год: врач-репетиция на телевидении-врач".

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.