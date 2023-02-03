Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" показала, как борется с отключениями света, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря шоу "Одного разу під Полтавою". А теперь знаменитость является звездой "Квартал 95". У Юрия есть жена - танцовщица Виктория, которая родила ему дочь Лизу. Не забывает жена Ткача и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Виктория показала, как проводит время с ребенком.

"Света дома не было, а от интернет рядом с домом ловил, магазин на генераторе с вкусняшками открыт. Поэтому киномашина работала по полной", - поделилась Виктория.

А до этого жена Ткача показала фотосет дочери с цветком.

"Сначала это должен был быть Петя. Но потом она назвала его Пупусь. А его соседа теперь звать Мумусь. Ну а эти малые остались без имен", - рассказала Виктория.

А после этого жена Ткача показала успехи дочери на роликах. Малышка несколько раз упала, но в конечном итоге смогла сделать трюк.

"Не бывает больших шагов без падений. Но имея настойчивость ты сможешь делать шаг за шагом", - написала Виктория под кадрами.

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