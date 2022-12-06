Ситуация, которую показал Юрий Ткач, получилась знакомой многих украинцев, ведь сейчас мы все ищем способы обеспечить себя светом и теплом во время отключений.

Как сообщает Politeka.net, звезда "Квартала 95" Юрий Ткач повеселил поклонников новым видео, на котором пошутил на актуальную тему – отключение света по Украине. Он показал в Инстаграм, как рядовые украинцы ищут источники электроэнергии во время вынужденных отключений света, из-за которых страдают все украинцы.

В ролике, которым актер поделился он пытался найти альтернативную электроэнергию во время блэкаута. Ситуация получилась знакомой многих украинцев, ведь сейчас мы все ищем способы обеспечить себя светом и теплом во время отключений.

В начале Юрий Ткач хотел "подживиться" с помощью авто, но вспомнил, что отдал его на нужды ВСУ. Потом долго экспериментировал, крутил педали, делал ветряные мельницы, но так и не смог придумать приемлемый метод добывать электроэнергию. Но в конце концов на помощь актеру пришли бойцы ВСУ, которые по сюжету подарили ему генератор вместо авто, которое он отдал на фронт.

Пользователям сети такое видео от Юрия Ткача очень повеселило и подняло настроение, ведь многие узнали на этих кадрах себя. Об этом они написали в многочисленных комментариях.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" рассказал, как будет отвечать россиянам при встрече.

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