Жена артиста Виктория Ткач на своей странице в Instagram поделилась трагическим известием.

"Война научила нас ценить.. Время, людей, жизнь.. Стараешься всегда что-то делать, что-то, что приносит пользу людям, праздник детям, помощь нашим воинам, иногда делать совершенно невозможное на первый взгляд.. И вроде бы все получается и от этого на души легче и ближе чувство ПОБЕДЫ.. Но когда нужна помощь самым дорогим, то самое невозможное действительно становится невозможным.. и вместо победы, боль в сердце! Я не успела, не смогла, была далеко, не увидела, не обняла и даже не успела сказать, как сильно люблю.. только пообещала как можно быстрее приехать!", — признается жена Юрия Ткача

Пока звездная семья ехала из Киева в Днепр и стояла в бесконечных пробках, из жизни ушла бабушка Виктории.

"И эти 5 часов в пути словно вечность! Ба.. Ты мой герой, моя бабушка, в тебе живет мое детство.. С тобой там частичка моего сердца..❤️‍🩹Мне больно! И я скучаю.. Приходи во сне. .пойдем на огород, сорвем кукурузу, съедим зеленый арбуз и потом ты сваришь мне сверхвкусные вареники с вишнями)) Я буду ждать.. Цените, любите, прощайте, не злитесь и всегда находите время, звоните, пишите, говорите «люблю» , не забывайте.. Потому что иногда невозможное действительно невозможно!!! И время не остановить..", - подчеркнула жена звезды "Квартал 95".

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из "Квартал 95" рассказал, как будет отвечать россиянам при встрече.

Также Politeka писала, Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе.