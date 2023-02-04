В этот раз на своей странице в Instagram звездная блондинка разместила эффектное фото из Нью-Йорка, на котором позирует у статуи быка с Уолл-стрит. По легенде, если потереть его яйца, то вас ждет финансовый успех и благополучие в делах. Поэтому Ирина Сопонару не стала упускать свой шанс.

"Совсем скоро я стану ооооочень зажиточной женщиной", - шутит звезда "Женского квартала" под фотографией.

Поклонники актрисы в комментариях также с юмором отреагировали на пост:

"Да-да... яйца по-17";

"Не тот ракурс😉😁 немного правее 😁";

"Великолепная новость. Может, в Украине будет на один антидрон больше, или пополнится оружие".

Ранее Ирина Сопонару рассказала, что она долго не была готова к замужеству, но сейчас наконец-то чувствует, что готова стать женой и провести всю жизнь с одним мужчиной. Избранник звезды – британец по имени Рис. Кстати, прошлый бойфренд актрисы тоже был из Великобритании.

Свою любовь звезда "Квартал 95" встретила в Киеве еще полтора года назад. Их отношения развивались стремительно, период букетов и свиданий пары быстро трансформировался в проживание на общей территории. Но сыграть свадьбу прямо сейчас Ирина не хочет.

«Он на тот момент жил в Киеве год и очень любит Украину. Он сюда переехал, потому что хотел переехать. Я сама не понимаю, почему так. Второй британец в моей жизни», – рассказала Ирина.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару прокомментировала скандал с Максом Барским.

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару впервые рассказала о мужчине, за которого хочет замуж.