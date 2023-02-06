Об этом, как пишет Politeka.net, Ханумак заявил в интервью Даниэлю Салему.

«…Не будет у меня больше отношений. Максимум – Холостяк, я уже говорю вам «да», – отметил разочарованный в браке Ханумак.

По его словам, разговоры о разводе между ним и Алиной Шаманской велись уже давно, но они решили дать себе второй шанс.

«Длилось все год. Жили отдельно. Я не ее человек. Пазл просто не влезает», - заверил Ханумак, добавив, что скандальная история с Анной Алхим, после которой все окончательно разрушилось, «высосана из пальца».

На слова Ханумака о готовности пойти в шоу «Холостяк» уже отреагировали участники соцсетей. Актеру вспомнили, как он уже во время полномасштабного военного вторжения России в Украину находился в США и не спешил возвращаться.

«Интересный как актер, но не "Холостяк". Репутация ну очень запятнана», «Да, все возьмут и побегут на тот Холостяк, даже смотреть такого не буду, в стране война, а он о Холостяке заявления делает»,

«Какой Холостяк? Это чудо в перьях нет желания видеть по ТВ вообще», «Только стыд для семьи и бывшей жене наносит»,

«То есть можно посидеть более полугода войны в Америке, а потом когда деньги закончились, приехать и толкаться на экраны? Неужели они думают что люди ничего не помнят! Придет наша победа и всем вспомним!»,

«На фронт, в ВСУ – готов? Холостяк недоделанный», «Думала на войну уйдет, а он холостяком хочет быть. Тьфу» , - возмущаются пользователи соцсетей.

Напомним, ранее Ханумак на фоне скандала с супругой обратился к украинцам.

Ранее известная украинская блоггер и журналистка Алина Шаманская обвинила мужа в неподобающем поведении, добавив, что это стало не причиной развода, а последней каплей.

Также сообщалось, что Шаманская рассказала о проклятиях в ее адрес и в адрес маленького сына.