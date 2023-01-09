Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила супруга Ханумака – известная украинская блоггерша и журналистка Алина Шаманская.

Последней "феерической точкой", по ее словам, стал инцидент, случившийся на Рождество.

Терпение женщины лопнуло после того, как Ханумака публично ее унизил.

«Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой муж,

трется гениталиями с другой блоггершей у нее дома на Рождество. И ты просишь заступиться.

А тебе отвечают мы выше этого. Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: значит это не твой мужчина. Да, это не мой мужчина», - написала Шаманская на своей странице в Инстаграм.

Блогерша также призвала ее не жалеть, потому что она обязательно будет счастлива.

Кроме того, Шаманская заверила, что подробностей развода ждать не следует, потому что у нее есть уровень ответственности перед сыном, уважение к семье и человеческие ценности.

Также Шаманская подчеркнула, что в публичной плоскости она защитит себя сама.

Друзья и подписчики Шаманской выражают ей поддержку, некоторые высказались, что Руслан никогда не был достоин такой жены.

«Он никогда не был достоин Вас, Алина! А теперь у скольких прекрасных мужчин появится шанс!», «Ожидаемо, мы просто ждали пока вы скажете об этом», «Всегда восхищалась, какая ты сильная! Знаю, что теперь все у тебя будет в разы лучше».

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