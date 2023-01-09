Його дружина - відома українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська повідомила, що інцидент, який мав місце днями, став останньою крапкою в їхньому шлюбі, пише Politeka.net.

Шаманська запевнила, що на подробиці розриву очікувати не слід, але дещо все ж вирішила розповісти.

«Я мовчки їла прокльони в мій бік від тисяч людей усю в*йну. Через те, що мій чоловік в Америці зі мною. Мені і моєму сину бажали смерті не один день, а 10 місяців», - розповіла Шаманська.

За її словами, вона так и не дочекалися захисту, щоб у публічній площині прозвучало: «Відчепіться від Аліни, всі питання до мене».

Також Шаманська зізналася, що вона важко переживає те, що відбувається. Так, блогерка розмістила своє заплакане фото.

«Ви всі пишите про мою силу – дякую! Та поки я себе в дзеркалі не впізнаю», - прокоментувала поки ще дружина Руслана Ханумака сумний знімок.

Український шоумен, зірка серіалу "100 тисяч хвилин разом" Руслан Ханумак повернувся в Україну після того, як жив у Європі та США з 24 лютого.

Ханумак запевняв, що опинився за кордоном саме у цей перідо випадково. Вони, мовляв, планували цю відпустку давно до дня народження Шаманської.

«Це якась доля, що ми летіли на день народження. Це якось так збіглося, що значить так треба", - розповідав Ханумак.

Актор також розповідав, як ставиться до хейту на свою адресу:

"Я все читав. А що мені казати? Це дуже боляче було та і зараз таке несеться, трошки легше. Треба виправдовуватися за те, що не повернувся. Так, треба. Декілька раз зробив, отримав ще більше хейту. І що мені робити? В такі ситуації потрапило дуже багато артистів. Треба пережити це. Чому не приїхав воювати? Тому що страшно, не хотів померти".

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.

Також нагадаємо, що з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 Олена Кравець зникла зі сцени.