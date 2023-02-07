Участник «МастерШеф. Битва сезонов», финалист «МастерШеф»-8 и участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владислав Мицкевич стал ведущим шоу и теперь будет работать в одном кадре с Олей Поляковой, пишет Politeka.net.

Напомним, новый развлекательный проект будет называться «Він готує, вона керує». Увидеть его можно будет на телеканале ТЕТ.

Сам Мицкевич очень гордится таким поворотом событий и решил обратиться к украинцам. А именно к своим критикам, которых всегда было много при его участии в «МастерШеф».

«Я знаю, что у многих трещат пуканы от зависти, что у меня все получается. Хочу добавить… Это только начало», – написал Мицкевич на своей странице в Инстаграм.

Добавим, тем временем в «МастерШефе. Битва сезонов» решили вспомнить Мицкевича как одного из ярких участников.

«…Влад показал себя не только как кулинар высокого уровня, но и как настоящий друг. Его дружба с Павой стала поистине легендарной, ведь эти двое на проекте практически не расставались. Конечно, У Влада есть и ахиллесова пята. В этом сезоне его подвели роллы, которые полностью раскритиковала победительница 3 сезона МастерШеф. Профессионалы Элеонора Баранова», - говорится в комментарии к видео.

Однако некоторые телезрители выразили мнение, что именно Пава тянул «Мицика» весь сезон.

«Пава тянул Влада весь сезон, а в результате на его месте в финале оказался Влад. А почему? А потому, что Пава все свои нравственные силы вложил в другого человека. А может ответ за тот финал с Троцким прилетел?», «Мицик и суперфинал – смешно. Человек сидевший у Павы на плечах, заявляет что все было честно-ха ха», «Занял место Павы», «Самый гнилый участник за все сезоны МШ» .

Напомним, ранее Мицкевич рассказал, как попал на шоу уже в качестве телеведущего.

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