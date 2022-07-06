Як повідомляє Politeka.net, не обов'язково перемивати весь посуд та кухню після приготування плову. Що довів кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво , який приготував цю популярну, ситну страву в рукаві для запікання. Рецептом такого простого приготування плову він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
Приготування:
- Ретельно почистіть овочі від шкірки, промийте проточною водою.
- Наріжте моркву та цибулю випадковими шматочками. Свинину середніми шматками.
- Підготуйте рукав для випікання. Висипте в нього рис, зверху покладіть шматочки свинини та овочі. Рясно посипте все спеціями і полийте оливковою олією. Зверху викладіть свіжий виноград.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Влийте воду у блюдо і щільно зав'яжіть рукав для випікання. Відправте плов до духовки на 50 – 60 хвилин.
- Обережно відкрийте рукав, випустіть гарячу пару і покладіть страву на порційні тарілки. Мінімум зусиль та максимум смаку!
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив секрет ідеального шніцеля.
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