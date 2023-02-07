В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, рассказала, что недавно к ней домой в Барышевку из Польши приезжали два члена съемочной группы, снимавшие кадры для документального фильма.

"Уезжая из Барышевки в Киев в такси, ребята у меня спросили: «Как скоро Украина заменит кириллицу на латинские буквы?». Этот вопрос для меня был как подножка. Я никогда в жизни сама себе не задавала такой вопрос и ничего не знала о том, когда какая страна изменила свои буквы и начала писать латинскими буквами. Мы начали диалог и в разговоре мне объяснили, что польские буквы также были заменены, и что у них есть свои особые буквы, которые есть только у них", — пишет Alyona Alyona.

Исполнительница узнала, что так же и в Турции, балтийских странах и т.д. Каждый язык имеет свои особые и неповторимые буквы, но пишут они все латинскими буквами.

"Я не сформировала для себя свое мнение, но я бы хотела узнать больше об этом, в том числе поделившись этими размышлениями вместе с вами. Буду благодарна вам, если вы в комментариях напишете свои мысли по этому поводу и ответите на вопросы польского оператора — перейдем ли мы на латинский алфавит и если перейдем, то когда?", - добавила Алена.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

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