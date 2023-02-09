Актриса, звезда студии Квартал 95 и телеведущая Елена Кравец призналась, как впервые увидела главу Николаевской ОГА Виталия Кима, пишет Politeka.net.

В своем шоу «Тихий вечер с Еленой Кравец» телеведущая рассказала, что это было в Коблево.

«Это было в Коблево, мы каждый год ездили туда отдыхать с детьми, а Виталий был там по делам. Помню, как мы с детьми идем к бассейну, и я вижу, как на летней площадке сидит глава Николаевской ОГА. В обычной одежде, в расслабленном настроении. Просто щелкает семечки и очень аккуратно складывает шелуху на кучку», - рассказала Кравец.

Ким в ответ пошутил, что семечки – это николаевская фишка.

«Основное правило – не разбрасывать скорлупки», - объяснил Виталий Ким.

Также глава Николаевской ОГА рассказал, что тогда, в Коблево, это был первый его полноценный отдых с момента полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

«Выходные с семьей. Я наслаждался тем, что мне ничего не нужно делать, что у меня есть три свободных дня», - добавил Ким.

Вспоминая первый день полномасштабной войны, Виталий Ким рассказал, что тогда он собрал свою команду, заместителей и аппарат.

«...Команда пошла посовещаться, и все остались. Хотя это решение для некоторых было непростым, волевым. Но сейчас они из-за этого решения очень крутые».

Напомним, Виталий Ким поделился с украинцами очень хорошей новостью.

Ранее сообщалось, что Елена Кравец вернулась после своего неожиданного "бегства".

Также сообщалось, что Кравец просят вернуться в Квартал 95, выяснилась причина исчезновения.