Найближчим часом українці не побачать Олену Кравець у складі артистів Квартал 95, тому є серйозна причина.

Про неї, нагадаємо, Кравець розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній. За словами артистки, їй потрібен час, щоб зайнятися своїм здоров'ям.

«…Ми у червні проїхали тур благодійний з іншими артистами, і після нього я вирішила взяти паузу в діяльності у "Кварталі", бо мені вже серйозно потрібно було вирішувати питання зі здоров'ям, зі своєю кропив'янкою, бо вона загострилася», - розповіла Кравець.

Додамо, що про свою недугу артистка вперше розповіла також в інтерв'ю Маші Єфросініної у 2021 році. Хворобу Кравець назвала випробуванням, яке змінило її життя. Вона наголосила, що кропив'янка "вплинула на багато" і лікування виявилося непростим.

"І ось уже третій рік вона зі мною. І це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку. Вона пам'ятає про мене, а я про неї. Не даємо один одному про себе забути", – казала Кравець.

У коментарях до нової розмови Кравець із Єфросиніною українці висловлюють надію, що Кравець повернеться до Кварталу 95.

«Олено! Ви маєте повернутися на сцену у перші дні Перемоги! Ви потрібні нам!», «Олено, бажаємо вам якнайшвидшого одужання, повертайтеся!», "Якби ви знали дівчатка, яким натхненням ви є для величезної кількості людей! Ви даєте сили жити!"

«

Олено, дякую за віру та надію! Така світла і позитивна людина! Прекрасне інтерв'ю, відверта та чесна розмова. Момент самоідентифікації ми проживаємо», «Олені респект за чесність та відкритість!»,

"Дякую за це! Так важливо було почути, що наші зірки такі самі, як ми, і справляються так само» , - коментують українці відверте інтерв'ю Олени Кравець.

Нагадаємо, також повідомлялося, що тепер артистка веде телешоу «Тихий вечір із Оленою Кравець».

Так, у розмові з Оленою Кравець Дантес зізнався, що думає про українців, які продовжують говорити російською мовою, а Даніель Салем рознервувався, коли ведуча задала йому питання про особисте.