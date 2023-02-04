Українська актриса, зірка студії «Квартал 95» і телеведуча Олена Кравець повертається до телеглядачів з новим випуском свого шоу, пише Politeka.net.

В Мережі після перерви з’явився новий анонс шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець".

«Вже цієї суботи у "Тихому вечорі з Оленою Кравець" – голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, неймовірна "Відьма" з Бахмута Ольга Бігарь та мегавеселий Марк Куцевалов», - йдеться у коментарі до відео.

Також відомо, що музичною гостею шостого випуску стала Христина Соловій.

Коментуючі кадри, українці пишуть, що вже дуже чекають на новий випуск.

«Цікаві гості, вже чекаю», «Боже, там Кім, чекаю випуск», «Дуже цікаво!».

Нагадаємо, раніше Олена Кравець повідомила, що вона «втекла».

«На початку року я попливла… Зрозуміла це не одразу, спочатку послалася на втому, але з часом стало очевидним – я не витримую, не можу впоратись з собою, кожного дня все глибше звалююсь у прірву відчаю та втрати всіх сенсів. Цей стан очікувано впливав на стосунки у сім’і , атмосферу в домі та взагалі на все…», - розповідала Кравець на своїй сторінці в Інстаграм.

І тоді, зізналася телеведуча, вона вперше замислилася про втечу.

«Вперше в житті вирішила поїхати з дому без приводу. Сама. Туди, куди хочу, а не туди куди треба або хоче родина. Мені хотілося усамітнення, мовчання та тиші, хоча б відносної… Хотілося сховатися десь від усього світу і випасти з усіх його регістрів, пропасти з радарів», - казала Кравець.

Поїхавши з міста і прибувши у готель посеред лісу, Кравець «наважилась» та сказала, що не буде виходити на зв’язок деякий час і попросила не дзвонити, якщо не відбувається нічого критичного.

Насамоті акторка провела 5 днів.

«Це справжня розкіш для мене, а у ці часи особливо, та я розуміла: коли хитається світ,- як внутрішній, так і зовнішній,- треба встояти на ногах. Тому я тут», - пояснювала Олена Кравець свій стан.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, кого озвучила Олена Краавець в анімаційному фільмі "Мавка. Лісова пісня".

Також повідомлялось, що Кравець просять повернутися до Кварталу 95, з'ясувалась причина зникнення.

Крім того, Politeka.net писала, що тепер артистка веде телешоу «Тихий вечір із Оленою Кравець».