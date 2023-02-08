В Украину едет ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов".

О его визите, как пишет Politeka.net, сообщила на своей странице в Facebook украинский режиссер Екатерина Чепура. По ее словам, Джек – полная противоположность своего персонажа.

Актер собирается провести в Украине три-четыре дня.

«И мне очень хочется расспросить, какие именно актерские техники он пользовался, как он работает, от себя или идет за режиссером, это действительно очень интересно, но предполагаю, что ему подобные вопросы ставили очень много раз, поэтому не знаю осмелюсь ли. Но мой пост о том, насколько это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас, как и его друг Chris Pool, который с начала войны гоняет пикапы для ВСУ из Великобритании», - пишет Чепура.

Режиссер также опубликовала фото Джека Глисона, сделанное на его свадьбе.

"На первый взгляд и не скажешь, что он мировая звезда кино", - отметила Чепура.

В комментариях к сообщению украинцы радуются предстоящему приезду Джека:

«Какой он классный!», « Очень радуюсь, что такие люди как Глисон поддерживают Украину добрыми делами и усилиями. Важно знать, что о нашей боли войны не забыли…».

Ранее стало известно, что оскароносный режиссер фильма "Артист" Мишель Хазанавичюс, собравший для Украины 250 тысяч евро, приехал в Киев.

Напомним, известный украинский актер высказался по поводу повестки и пойдет ли он служить.

Также сообщалось, что Комаров из "Мир наизнанку" решил показать украинцам то, что не давали в новостях.

Кроме того, Politeka.net писала, что телеведущая Мария Ефросинина поделилась своими переживаниями, провожая мужа на фронт.