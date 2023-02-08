Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проводить на фронт свого чоловіка Тимура Хромаєва , який несе службу до ЗСУ. Тимур служить у добровольчому загоні, іноді він може бачитися із дружиною, проте ці зустрічі досить короткі. Єфросиніна в Інстаграм вперше за час війни показала свого чоловіка у військовій формі та поділилася своїми переживаннями.

"У мене всі ці місяці просто фізично і психологічно не вистачало сил показувати вам цю нову даність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я в черговий раз цього ранку, проводжаючи його, - написала Маша Єфросиніна під фото у Instagram Stories.

Телеведуча визнала, що вона дуже боїться за свого чоловіка. Єфросиніна не може на це вплинути, адже рішення йти служити приймала не вона, а її коханий, як інші чоловіки, які пішли захищати Україну від рашистів.

"Тому хочу всім сказати, що мені теж страшно. Дуже страшно. Але я нічого не можу вдіяти - це рішення мого чоловіка, ваших чоловіків. І під завалами всіх страхів у нас з вами там усередині точно причаїлася гордість", - додала вона.

На відео Маша Єфросиніна каже, що вона ніколи не звикне до цього. Чоловік збирав речі, а ведуча знімала, як він усміхається, цілує її та одягається. Помітно, що Хромаєв намагається заспокоїти свою дружину, яка дуже за нього переживає.

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