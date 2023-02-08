Дмитро Комаров був першим журналістом, який на власні очі побачив та зняв жахіття Бучі, Ірпеня та Гостомеля, а також перші емоції людей після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

24 лютого відбудеться прем'єра документального проєкту під назвою «Рік» від команди «Світ навиворіт», у якому Дмитро Комаров показав війну з тих ракурсів, які не показують у новинах. Знімальна група не раз потрапляла під обстріли разом з Силами оборони України, але продовжувала знімати.

"Я ніколи не забуду Київ у перший тиждень війни. Вона була не просто близько – вона була вже майже в місті. Через блокпост біля Лавіна молу на Кільцевій звичайні машини вже не пропускали, бо далі дорога прострілювалась. Ми з військовими неслися на шаленій швидкості по абсолютно порожній Кільцевій, щоб мінімізувати ризик, що в машину щось прилетить. Навколо безперервно чули вибухи, стояли погорілі авто. Не доїжджаючи до Гостомелю була вже справжня війна. Це були не просто зйомки – ми були пліч-о-пліч з Силами оборони, тільки в руках замість зброї – камери", — розповів Дмитро Комаров.





Він наголосив, що його обов’язок як журналіста і як українця – документувати жахливі злочини росіян проти нашого народу та показувати реальну картину.

"Тому ми не вимикали камери, навіть тоді, коли хотілося заплющити очі. Ми покажемо те, чого не було в новинах, без прикрас і пом’якшень. Це можливість подивитись на найважливіші події цього року зовсім з іншого ракурсу", — додав ведучий.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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