Украинский актер и певец Андрей Данилко, которого любят миллионы благодаря образу Верки Сердючки, показал интересные кадры.

Они, как пишет Politeka.net, были отсняты в Италии, где Данилко находится с гастролями. На странице Верки Сердючки в Инстаграме Данилко опубликовал кадры большого концертного зала, а также огромной очереди поклонников на его концерт.

«Мы идем к тебе!», - прокомментировала автор видео, обращаюсь к Сердючке.

Впоследствии на странице Сердючки появились кадры того, что вытворяли украинцы на концерте в Неаполе.

Как можно увидеть, украинцы танцевали, размахивали флагами и подпевали артистке на сцене: «Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так…».

Кстати, оказалось, что на сцену Данилко в образе Сердючки вышел больным – у артиста болело горло и была температура.

«Благодарю вас за такой невероятный концерт, за все эмоции! Лучшие!», «Он переживал, что люди приехали к нему из других городов Италии и не смог отменить, чтобы не подвести. Вот так он любит то, что делает. Даже когда плохо себя чувствует все равно приносит драйв людям и дарит безгранично хорошие эмоции»,

«Концерт был что-то непревзойденное, большое спасибо за такие эмоции», «Прилетели из Израиля на ваш концерт сегодня, спасибо, это было непревзойденно»,

«За год войны меня часто накрывает. Тогда я слушаю Верку Сердючку с Мамой - вы мое лекарство, спасибо вам»,

«Спасибо, что были сегодня с нами! Все как дома…между своими…с семьей… любим и ждем всегда» , - пишут украинцы на странице Сердючки.

Напомним, Данилко удивил новыми кадрами с "мамой Верки Сердючки" в обычной жизни.

Также сообщалось, что песня Сердючки разозлила полицейских в Москве.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко пострадал от мошенников и обратился к украинцам.