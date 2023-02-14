Украинский актер и певец Андрей Данилко, которого любят миллионы благодаря образу Верки Сердючки, показал интересные кадры.
Они, как пишет Politeka.net, были отсняты в Италии, где Данилко находится с гастролями. На странице Верки Сердючки в Инстаграме Данилко опубликовал кадры большого концертного зала, а также огромной очереди поклонников на его концерт.
«Мы идем к тебе!», - прокомментировала автор видео, обращаюсь к Сердючке.
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Впоследствии на странице Сердючки появились кадры того, что вытворяли украинцы на концерте в Неаполе.
Как можно увидеть, украинцы танцевали, размахивали флагами и подпевали артистке на сцене: «Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так…».
Кстати, оказалось, что на сцену Данилко в образе Сердючки вышел больным – у артиста болело горло и была температура.
«Благодарю вас за такой невероятный концерт, за все эмоции! Лучшие!», «Он переживал, что люди приехали к нему из других городов Италии и не смог отменить, чтобы не подвести. Вот так он любит то, что делает. Даже когда плохо себя чувствует все равно приносит драйв людям и дарит безгранично хорошие эмоции»,
«Концерт был что-то непревзойденное, большое спасибо за такие эмоции», «Прилетели из Израиля на ваш концерт сегодня, спасибо, это было непревзойденно»,
«За год войны меня часто накрывает. Тогда я слушаю Верку Сердючку с Мамой - вы мое лекарство, спасибо вам»,
«Спасибо, что были сегодня с нами! Все как дома…между своими…с семьей… любим и ждем всегда» , - пишут украинцы на странице Сердючки.
Напомним, Данилко удивил новыми кадрами с "мамой Верки Сердючки" в обычной жизни.
Также сообщалось, что песня Сердючки разозлила полицейских в Москве.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко пострадал от мошенников и обратился к украинцам.