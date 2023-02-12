Данилко та його сценічна мама, актриса Інна Білокінь активно мандрують Європою з концертами Вєрки Сердючки. Напередодні вони виступали в кількох містах Ізраїля, а далі в них заплановано поїздки до Італії та Іспанії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 49-річний артист розмістив яскраві кадри з "мамою Сердючки", на яких показав її справжню, без гриму та сценічних костюмів. Таким чином виконавець вирішив підігріти інтерес публіки до майбутнього концерту.

"Мама готується до Неаполя. Запрошуємо 12 лютого! Поцілунки гарантовано!", — написав Андрій Данилко під світлинами.

Українці в коментарях підтримали Андрія та Інну:

"Я уявляю, як вам важко у такому темпі працювати, але кожний робить для країни, що може..., Тому щиро дякую за підтримку! Здоров'я вам і всій команді, у т.ч. "мамі". Маленькими кроками до великої ПЕРЕМОГИ! Слава Україні!";

"Хто пише "дурні" коментарі, той не слідкує за життям Андрія...він з перших днів залишився в Києві...не втік за кордон так, як зробили купа 'артистів-патріотів" ....Потап..Винник і т.д";

"Я б назвала фото "Втрачений гребінець" 😂 Або... "Відновлення сил після вчорашнього...";

"Ми вас любимо, радуйте нас далі своєю прекрасною акторською майстерністю ❤❤❤❤".

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, чи тримає він образу на свого батька, який п'яним піднімав руку на дружину.

Також Данилко зізнався, чому його речі тепер лише чорного кольору.

Крім того, Politeka.net писала, що Андрій Данилко ховає під кепкою.