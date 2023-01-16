На своїй сторінці в Instagram артист попередив шанувальників про аферистів, які дають концерти під іменем Вєрки Сердючки, вводячи людей в оману, та показав кадри одного з таких виступів.

"Увага! Не ставайте жертвою шахраїв та співучасником протиправних дій – порушення авторських прав на твори та сценічний образ. Всі порушники - «артисти», а також концертні майданчики, що надають їм сцену, переслідуватимуться за законом. Інформація про всі публічні концерти артиста VERKA SERDUCHKA публікується на офіційних сторінках Instagram та Facebook. Прохання повідомляти про концерти, які викликають підозри, як, наприклад, цей", — написав Андрій Данилко під відео.

Українці в коментарях підтримали виконавця:

"Там по ногам видно, що то не Данилко. Там скаче якесь косолапе... у нашої Вери ніжки рівненькі";

"Ну якщо хтось готовий платити за таке, то це має бути заафішовано, що двійник, а авторські мають бути відраховані автору, а автор ці брудні гроші пошле на ЗСУ, щоб вони повернули куди треба";

"нічого свого! все спи..джене! якби не українці, то не мали б вони ні пісень хітових, ні фільмів топових! ні...уя!!!";

"А на маму фантазії значить не вистачило.🤣".

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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