Популярная украинская рэперша Alyona Alyona своим примером доказала, что человек из села может стать звездой.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, показала архивные кадры из своего детства и юности. Взрослые ей всегда говорили, что человек из села никогда не сможет стать знаменитым. Но 9-летняя Алена возмущалась: "Почему? Откуда вам знать?". Так деревенская девочка стала настоящей звездой, которая ездит со своими концертами по всему миру.

"Всегда слушайте себя и свое сердце 🙌🏻❤️", - написала Alyona Alyona под видео.

На публикацию отреагировал победитель шоу "Голос країни" Сергей Лазановский, который также является выходцем из села: "Я еще неизвестен 🙈 но это так знакомо 💪🏻 село - это не клеймо".

Украинцы в комментариях поддержали исполнительницу:

"Мысли материальны! Мечты мега реальны, если делать шаги, а не просто мечтать! Желание и упорный труд, гореть тем, что делаешь, вот что стоит за успехом!!! Крутая 🤗";

"Всегда говорю своим детям - "Мир так велик, в нем миллионы возможностей. И любая из них для тебя. Ты можешь пробовать что угодно, пока не найдешь любимое дело";

"Не стоит стыдиться своей жизни и того, откуда ты родом) Я напротив горжусь, что из села и сейчас все, что имею, добилась только своим трудом, стараниями и умом 😍".

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.