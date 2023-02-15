В прошлом году в День святого Валентина артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, заявила, что расстается со своим парнем-тиктокером, известным под псевдонимом YOXDEN. А в этом году Alyona Alyona опубликовала на своей странице в Instagram откровенный пост о любви к себе и своем новом бойфренде.

"Настоящая любовь начинается с себя. Мы пришли в этот мир любить, и через благодарность и добрые поступки плодить любовь между всем живым. Чтобы любовь всегда была внутри нас, мы должны любить и себя. Мой парень часто говорит мне, что я себя не люблю. Я спорю с ним, доказываю обратное, показываю даже как себя люблю. Но в душе чувствую, что если и люблю, то не до конца, не всю, не всегда. И знаете, что сложнее всего? Нет, не свое тело полюбить. С этим проблем нет. А полюбить себя как человека", — пишет Алена.

Исполнительница объяснила, что нужно полюбить свои паттерны поведения, свои зависимости и слабости, своего внутреннего ребенка.

"Любить себя просто за то, что я такова, уважать и ценить. Ведь именно тогда жизнь окружает людьми, которые будут относиться к тебе именно так. Легко ли это сделать? Нет, но самое главное, что это возможно. Поэтому сегодня мой пост — о любви к себе. Начните с себя. Полюбите себя неидеальным. И несите эту любовь в мир ❤️ P.S. Спасибо, что ты учишь себя меня любить. Это самый ценный подарок ❤️", — добавила Alyona Alyona.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.