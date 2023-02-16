Звезда сериала "Игра престолов" ирландский актер Джек Глисон приехал в Киев после визита во Львов.

Известно, что популярный актер вместе с друзьями привез в Украину пикап, приобретенный для ВСУ британскими волонтерами. В Телеграм-канале «Украина сейчас» появились эксклюзивные кадры с актером.

«Испытываю большую честь и привилегию быть приглашенным сюда. Благодарен за это. Я в Украине всего 12 часов. Мы приехали во Львов, а затем на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уже душе радуюсь тому, что нет снега» - поделился Джек.

Также он призвал других актеров помогать стране, использовать свой профиль в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к войне, отмечая, что сам хотел помочь.

После того, как со Львова актер с коллегами приехал в Киев, он уже успел попасть под воздушную тревогу, кадры с актером сразу распространились в сети.

О визите мировой знаменитости также сообщила режиссер Екатерина Чепура в Facebook.

Ранее актер выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5 отдельного штурмового полка.

"Я хочу поддержать Украину в борьбе за независимость", – сказал актер.

Напомним, известный украинский актер высказался по поводу повестки и пойдет ли он служить.

Также сообщалось, что Комаров из "Мир наизнанку" решил показать украинцам то, что не давали в новостях.

Кроме того, Politeka.net писала, что телеведущая Мария Ефросинина поделилась своими переживаниями, провожая мужа на фронт.