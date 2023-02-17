Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал фрагмент своего интервью с украинским военачальником, начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Как пишет Politeka.net, в своем телеграмм-канале Дмитрий Комаров сообщил, что это интервью было настолько увлекательно, что он забыл о камерах.

«Встреча с Кириллом Будановым была именно такой. Информация, которой он делится, уникальна. Будет и такое, что раньше нельзя было рассказывать», – заверил Комаров.

Также ведущий «Мир наизнанку» подчеркнул, что, монтируя фильм, он третий раз смотрит этот материал и ему так же интересно, как и впервые.

«Делюсь с вами фрагментом видео. И напоминаю, что готовлю к годовщине полномасштабной войны свой авторский документальный проект "Год"», - добавил Комаров.

На видео Комаров спрашивает Буданова, есть ли какие-то вещи, которые были засекречены весь прошлый год, но теперь пришло время, что их можно озвучить.

«Очень интересный факт. За четыре дня «Сбербанк России», отделения которого у нас, особенно в Киеве были представлены, скупили по максимальному курсу, который только мог быть, все наличные, которые только могли. И она была у них накоплена в их хранилищах. То есть они ждали, когда зайдут свои, как говорится. Открывать и со своими людьми проводить необходимую им политику, раздавая деньги наличными. Но все самое интересное было 23 числа. 24 уже все шло как шло», – говорит Буданов в опубликованном фрагменте интервью.

По словам Комарова, в его фильм войдут редкие съемки с войны, важнейшие моменты года, зафиксированные камерой, и невероятные люди, от решений которых зависела и зависит судьба Украины.

Фильм «Год» выйдет 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее Комаров из "Мир наизнанку" поразил украинцев первым фрагментом своего фильма.

Также стало известно, куда исчез Дмитрий Комаров из «Мир наизнанку».