У своєму Telegram-каналі ведучий розмістив відео, зняте в Центрі бойового управління, місце якого не можна розсекречувати (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Я свідомо називаю це місце «Центр прийняття рішень», бо саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління. Не скажу де і коли відбувалась зйомка. Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі. Я мріяв зробити інтерв'ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою. Після роботи на Київщині він займався першою Харківською операцією, а потім блискуче спланував історичний осінній Харківський контрнаступ, результати якого знає весь світ", — пише Дмитро Комаров.

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Зірці вдалося реалізувати свою мрію журналіста та зробити інтерв'ю із Сирським у його робочій атмосфері. Ведучий особисто дізнався, як керують бойовими діями, де ухвалюють стратегічні рішення та як українські захисники змусили «другу армію світу» посипатися та тікати.

"Особисто для мене ця зустріч залишила дуже приємні враження - я побачив перед собою не тільки військового, а перш за людину - скромну, ввічливу, людяну. Вам буде цікаво це побачити. Це не просто інтерв'ю – це історія. України. І світова", — наголосив Дмитро Комаров та нагадав, що прем'єра документального проєкту "Рік" відбудеться 24 лютого 2023 року.



Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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