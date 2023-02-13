Про це ведучий заговорив у своїй передачі СлаваПРО.

"Нещодавно подумав про те, куди зник телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров. Поцікавився у спільних знайомих і виявилося, що Діма працює над фільмом, який називається "Рік". Це авторський погляд Комарова нате, що відбувається, але під таким кутом, який не покажуть у новинах", — повідомив Слава Дьомін.

Але це не єдиний сюрприз, який готує для українських глядачів Дмитро Комаров.

"А ще, виявляється, в березні вийде новий сезон шоу "Світ навиворіт" про Колумбію, який Комаров зняв ще до повномасштабного вторгнення", — додав Слава та поцікавився в підписників, чи на часі зараз такі розважальні шоу.

Українці в коментарях підтримали Дмитра Комарова та чекають його повернення на екранах:

"Я щиро зраділа тому, що вийде новий сезон тревел шоу Світ навиворіт Дмитра Комарова. А то постійні новини про війну, загиблих та про тяжкі втрати просто розривають серце. Хочеться трошечки відволіктися від того жахіття, що коїться навкруги, та відправитись у телемандрівку";

"У Комарова фільми пізнавальні, а не розважальні)".

"Комаров і його Світ Навиворіт завжди на часі. Без такого контенту можна схибнутися у наш важкий воєнний час. До того ж це людина, якій болить Україна. А про ям і потапів взагалі не варто згадувати".

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.