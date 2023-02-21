Стройный, с застенчивой улыбкой и еще без звезды на голове – таким Андрея Данилко сняли камеры много лет назад.

Теперь это видео умиляет украинцев, которые либо никогда не видели Данилко таким молодым, либо ностальгируют по прошлому.

На архивных кадрах Андрей Данилко отвечает на вопрос одной из поклонниц, встречал ли он в своей жизни человека, которого ему не удалось рассмешить.

Артист, харизматически улыбаясь, признается, что встречал: «Это наш начальник ОВИРа, который не выдал мне загранпаспорта для поездки в Ригу на фестиваль «Море смеха 95». Я так расстроился, страшно».

По словам Данилко, чиновник сообщил, что дал бы ему необходимый документ, если бы у него в Риге умер родственник.

«Нормально? Я говорю: «Спасибо, что не умер», – рассказал артист на архивных кадрах.

Комментируя видео, пользователи YouTube отмечают смекалку Данилко и его особое чувство юмора.

«Какой хорошенький Данилко»,

«Настоящий талант, всегда его смотрю с большим удовольствием...», «Боже, как он прекрасно говорил на украинском .....»,

«Обожаю этот юмор», «Такой молоденький»,

«Невероятный и неповторимый, наш Андрей Данилко!»,

«Какой хорошенький», «Наш лучший Андрей Данил! Спасибо, что ты у нас есть. Самый талантливый наш Человечество! Мы тебя очень любим», - пишут расстроганные украинцы.

Напомним, Сердючка пустилась в пляс с известным российским актером.

Кроме того, Данилко удивил необычным фото со сценической мамой Верки Сердючки.

Также сообщалось, что Сердючка наглядно показала, что выделывали украинцы в Неаполе.