Популярний український виконавець і шоумен Андрій Данилко, який з початку війни виявив тверду проукраїнську позицію, а згодом знову одягнувся образ Вєрки Сердючки і вирушив у тур Європою з благодійними концертами, поділився в Instagram незвичайним фото.

Як виявилося, артист разом зі сценічною мамою та Інною Білоконь під час гастролей в Іспанії відвідали дивовижну локацію у Валенсії. На новій фотографії Андрій та Інна відображені у дивовижній локації, схоже, це Місто науки та мистецтв зі знаменитим океанаріумом, яке вважається найбільшим у Європі. Як видно, артист сів на борт басейну, тоді як Інна буквально прилягла на нього.

У підписі до публікації Данилко написав: "Валенсія на шляху до Барселони. Побачимося ввечері! Квитки у профілі". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Андрію, дякую, що ви є, дякую, що творите і радієте. У серцях "лютий", але скоро фарби зміняться! Ви душа України та підтримка, нехай ваші пісні звучать як гімн, а ми підхопимо! Любимо безмежно".

"Коли в Мадрид приїдете?"

"Нарешті дочекалися! До зустрічі ввечері!".

"В Аліканті було досить мило".

"Які гарні. Андрію Михайловичу, бережіть своє здоров'я. Хотілося б потрапити на ваш концерт".

"Коли на Кіпрі на вас чекати?".

"У Каннах не будіть!? Так хотілося б потрапити на концерт!"

"Король. Бережіть здоров'я, краще відпочити та піти далі".

"Ну чому не у Валенсії?"

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