Новую красивую девушку Украины будут выбирать по новым правилам – победительницу конкурса выберет не профессиональное жюри, а сами украинцы.

Люди смогут принять участие в онлайн-голосовании – такое решение было принято оргкомитетом конкурса из-за полномасштабной войны, пишет Politeka.net со ссылкой на заявление организаторов конкурса.

«В этом году на победительницу от Украины возложена особая миссия: не только достойно представить нашу страну на конкурсе, но и стать символом смелости, несгибаемости, женской силы и веры в будущее», - заявила председатель комитета конкурса «Мисс Украина» Вероника Щипцова.

Кроме того, участниц впервые будет не 25, как всегда, а 15. Вскоре фото и имена красавиц, прошедших финальный этап конкурса, появятся на сайте конкурса Мисс Украина, а также на официальных страницах в соцсетях.

А пока можно напомнить себе, как выглядели победительницы конкурса «Мисс Украина» в прошлые годы, фото которых размещены на сайте конкурса.

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится в Украине ежегодно с 1991 года.

«При отборе конкурсанток почетное жюри принимает во внимание активную социальную деятельность девушек, их хобби и образованность. Победительницы отправляются представлять Украину на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International», - говорится в правилах отбора главной красавицы Украины.

Напомним, ранее сообщалось о скандале вокруг новой "Мисс Вселенная".

В Сети также появились фото, как «Мисс Вселенная-2022» выглядит без макияжа.

Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Украинская красавица ошеломила мир своими нарядами и, в частности, костюмом "Воина света".