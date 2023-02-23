Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко продолжает делиться с украинцами простыми и вкусными рецептами.

На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить оригинальный бутерброд.

"Не устаю вам доказывать, что готовить — это просто. Объединяете несколько простых продуктов по-новому и у вас получается блюдо, которое удивит и оставит эмоцию. Главное, не бояться экспериментировать и пробовать, котики", — пишет Евгений Клопотенко.

Для намазки понадобятся всего три ингредиента:

200 г сыра типа фета

1 ст.л меда

щепотка тмина

"Вот возьмите кусочек темного хлеба и поджарьте его с двух сторон. Смешайте сыр с 1 ст.л меда и щепоткой тмина. Все, у вас есть идеальный бутерброд. Сохраняйте рецепт и наслаждайтесь", - советует победитель "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях поддержали Клопотенко, оценили его рецепт и делятся своими кулинарными идеями:

"Вкусно также с авокадо или яблоком 👏";

"Кстати, я делала крем для сладкого рулета из крем-сыра и феты, получилось вкусно!";

"Я так творог, мед и персик летом ем частенько 😁".

Ранее Клопотенко рассказал, что в его ресторане в Киеве нет некоторых продуктов, например лимонов, черного перца и шоколада, что они полностью отказались от импортных продуктов и перешли на украинские.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.