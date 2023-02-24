Солист группы Андрей Хлывнюк опубликовал фото в Инстаграм из памятного концерта и растрогал фанов ностальгией по Мариуполю.

Накануне полномасштабного вторжения, 22 февраля 2022-го, популярная украинская группа "Бумбокс" выступала в Мариуполе. Концерт прошел в том самом Драматическом театре, на который меньше чем через месяц российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу, убив сотни мирных людей, а меньше чем через год – полностью его демонтировали, оставив от исторического здания лишь две стены.

Солист группы Андрей Хлывнюк опубликовал фото в Инстаграм из памятного концерта и растрогал фанов ностальгией по Мариуполю.

"22 февраля 2022 года Бумбокс играли в Мариупольском драматическом театре. Это был последний концерт, который там состоялся. Но мы обязательно сыграем концерт в восстановленном театре восстановленного Мариуполя. Борьба продолжается", - говорится в публикации группы "Бумбокс".

На снимках можно увидеть красивый зал Драмтеатра. Послушать украинские хиты любимой группы тогда собрались сотни мариупольцев - красивый интерьер зала, вдохновленные музыканты и счастливые слушатели, многие из которых пришли на концерт с флагами Украины.

В комментариях украинцы едва сдерживают эмоции, вспоминая на что россияне превратили Драмтеатр: "Страшно осознавать, что многих из этих людей может уже не быть в живых", "Это так символично... и так горько и больно за то, что будет потом", "На это смотреть невозможно", "Они разрушили всю нашу жизнь".

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