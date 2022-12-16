Группа "Бумбокс" и ее лидер Андрей Хлывнюк после месяца гастролей вернулись в Украину.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк сообщил в своем инстаграм.

Напомним, лидер группы “Бумбокс” защищал Украину в рядах территориальной обороны. А также собирал деньги для армии как волонтер. Именно для сбора денег Хлывнюк вместе с группой поехали в турне.

После месяца гастролей группа “Бумбокс” вернулась в Украину.

“Благодарю всех причастных. Спасибо друзья, это был чудесный опыт. И мы купим кое-что для армии”, - сообщил Андрей Хлывнюк.

Напомним, Хлывнюк и группа “Бумбокс” стали особо полуярными просле исполнения легендарной песни “Ой у лузі червона калина”. Эту песну потом они исполнили с легендарной группой Pink Floyd, которая до этого много лет не записывала новых композиций.

В середине июля Андрей Хлывнюк создал благотворительный фонд для покупки "крыльев и глаз нашей защиты". Лидер "Бумбокса" сообщил, что фонд будет работать не только над покупкой гуманитарной помощи, но также займется приобретением беспилотников для разведывательных операций.

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