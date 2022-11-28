С начала полномасштабного вторжения рф артист приобщился к защите родной страны. Он служит в батальоне "София", а также занимается волонтерством.
Как рассказал Андрей Хлывнюк в интервью "Рандеву" с Яниной Соколовой, на фронте ему приходилось общаться с россиянами, поддерживающими Украину, в основном журналистами.
"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я отряхнусь, и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироичный и нормальный", — заявил Хлывнюк.
Кроме того, музыкант признался, что по-прежнему поддерживает общение с одним из российских артистов.
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"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней (рэпер Noize MC — ред.). Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п**дец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги на то, чтобы помочь вам", – объяснил Хлывнюк.
Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.
Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.
Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил украинок в военной форме.