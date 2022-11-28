Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк откровенно высказался о коммуникации с россиянами на фронте и назвал российского артиста, с которым продолжает общаться

С начала полномасштабного вторжения рф артист приобщился к защите родной страны. Он служит в батальоне "София", а также занимается волонтерством.

Как рассказал Андрей Хлывнюк в интервью "Рандеву" с Яниной Соколовой, на фронте ему приходилось общаться с россиянами, поддерживающими Украину, в основном журналистами.

"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я отряхнусь, и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироичный и нормальный", — заявил Хлывнюк.

Кроме того, музыкант признался, что по-прежнему поддерживает общение с одним из российских артистов.

"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней (рэпер Noize MC — ред.). Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п**дец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги на то, чтобы помочь вам", – объяснил Хлывнюк.

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

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