На своей странице в Instagram шеф-повар показал неожиданный отрывок из интервью.

В интервью проекту "Ґрунт" 21 февраля украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко был задан вопрос, какой был бы последний ужин для российского диктатора владимира путина, если бы он был готовить.

Автор проекта спросил: "Если бы тебя попросили составить меню последнего ужина перед казнью для Путина, что бы ты туда включил?".

Клопотенко коротко ответил, что "я бы туда нас*ал. Кто хочет стать су-шефом?".

«Четко и емко! Евгений, вот такие мастер классы тоже актуальны – как в голове найти и выдать лучший ответ за пол секунды!; Женя, мы бы всей страной к тебе присоединились, и накрыли бы этому уроду целый пир!!! Это топ. Лучше уж не будет» - поддержали в сети.

Ранее на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить оригинальный бутерброд.

"Не устаю вам доказывать, что готовить — это просто. Объединяете несколько простых продуктов по-новому и у вас получается блюдо, которое удивит и оставит эмоцию", — пишет Евгений Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.