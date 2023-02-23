Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик выполняет упражнения в зале, предположительно готовясь к воскресному матчу АПЛ против "Тоттенгема".
Видео появилось в инстаграмме футболиста и было распространено по другим соцсетям.
Недовольные последними играми Мудрика фанаты "Челси" считают, что Михаилу нужно обратить внимание на другие свои качества, над которыми нужно поработать в первую очередь:
"Почему он делает сословную тягу, я этого не понимаю?";
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Эксперт рассказал, когда закончится большое российское наступление: «рф решила использовать тактику...»
Эксперт рассказал, когда рф может запустить ракеты, которые не сбивает наше ПВО: «Нанести критический вред»
Люди сгорели заживо: подробности и фото страшного ДТП в пригороде Днепра
В Киеве бушует "потоп", улицы превратились в реки: "Машины тонут"
"Работай над своим первым касанием мяча. Серьезно, я даже не собираюсь хейтить";
"Сначала он должен научиться контролировать мяч";
"Парень, ты пришел играть в футбол, а не быть британским стронгестменом";
"Лучше бы увидеть его выступление на поле, чем в спортзале";
"Не смог выполнить простой пас, но может тренироваться с включенными камерами";
"Подписали украинского тяжелоатлета за 100 миллионов".
">https://twitter.com/LondonBluePod/status/1628496437167398912[/embed]
Отметим, "Челси" приобрел Михаила Мудрика за рекордные для украинского футбола 100 миллионов евро. За 5 матчей украинец не смог отличиться результативными действиями.
Хотя, надо заметить, английская команда переживает далеко не лучшие времена и занимает позорное 10 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги после 23 сыгранных матчей.
Напомним, Миколенко тронул британцев рассказом об отце, который пошел защищать Украину: "Этот парень дает нам все".