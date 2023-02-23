Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик выполняет упражнения в зале, предположительно готовясь к воскресному матчу АПЛ против "Тоттенгема".

Видео появилось в инстаграмме футболиста и было распространено по другим соцсетям.

Недовольные последними играми Мудрика фанаты "Челси" считают, что Михаилу нужно обратить внимание на другие свои качества, над которыми нужно поработать в первую очередь:

"Почему он делает сословную тягу, я этого не понимаю?";

"Работай над своим первым касанием мяча. Серьезно, я даже не собираюсь хейтить";

"Сначала он должен научиться контролировать мяч";

"Парень, ты пришел играть в футбол, а не быть британским стронгестменом";

"Лучше бы увидеть его выступление на поле, чем в спортзале";

"Не смог выполнить простой пас, но может тренироваться с включенными камерами";

"Подписали украинского тяжелоатлета за 100 миллионов".

">https://twitter.com/LondonBluePod/status/1628496437167398912[/embed]

Отметим, "Челси" приобрел Михаила Мудрика за рекордные для украинского футбола 100 миллионов евро. За 5 матчей украинец не смог отличиться результативными действиями.

Хотя, надо заметить, английская команда переживает далеко не лучшие времена и занимает позорное 10 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги после 23 сыгранных матчей.

Напомним, Миколенко тронул британцев рассказом об отце, который пошел защищать Украину: "Этот парень дает нам все".