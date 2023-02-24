В этот раз на своей странице в Instagram Ксения Кошевая разместила видео, в котором собрала самые эмоциональные кадры за этот год — как они с детьми скрывались от ракетных атак на парковке, как Евгений с коллегами по "Квартал 95" ездил выступать для наших защитников.

"Отсчет нового года у меня теперь начинается с 24 февраля. С этого числа эти решисты-варвары перевернули жизнь на нашей мирной земле. В это невозможно было поверить, но это произошло и земля вздрогнула от бомб. А как же это-«Кто 8 лет Данбил Бамбасс"? Если бы эта ка*апская холера не ворвалась со своим "АсвАбАждением", не было бы столько горя. Всем понятно, что эта "нация" русские не может нести ничего, кроме смерти и разрушений. Этого мы никогда не простим. Они сделали все, чтобы их ненавидеть", - пишет жена артиста.

Она вспомнила, что в начале войны они больше месяца провели, не уезжая из Киева, ночуя в подвале.

"Несмотря на страх, ночуя в подвале 38 суток, вместе с соседями помогая всем нуждающимся, мы остались в Киеве. Сейчас я в который убеждаюсь, что это было правильное решение. Этот год показал, что чужие люди могут быть ближе родных. Человечность всегда побеждает. Когда мы вместе- мы не сломаны и не сломлены. Так было и будет всегда. Верим и приближаем нашу Победу!!!!Слава ВСУ!!!Слава Украине!!!", — подчеркнула Ксения и пошутила, что уже готовит чемоданы в родную Ялту.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, почему его жена Ксения больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.

Также Politeka.net писала, что Кошевой разочаровался в своих родных, которые остаются на оккупированной Луганщине.

Кроме того, Politeka.net писала, знали ли звезды "Квартал 95" о вторжении россии заранее.