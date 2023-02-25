В годовщину этой страшной войны группа "Антитіла" выпустили акустическую версию песни "Фортеця Бахмут". Видео было опубликовано Тарасом Тополей на странице группы в Инстаграм.
Музыканты уточнили, что представили акустическую версию в память о погибших собратьях 130 Батальона территориальной обороны, 241 бригады Вооруженных Сил Украины в освободительной войне против российских оккупантов.
Недалеко от линии фронта "Антитіла" сняли видеоклип, когда батальон отвели на восстановление с передовой в Бахмутском направлении. В кадре родная для музыкантов четвертая рота и боевые медики подразделения "Маэстро", с которыми они несли службу. В акустической версии слышны грусть по собратьям и уважение им, решимость на месть за каждую сломанную украинскую судьбу.
"Всем, кто на щите и со щитом – посвящается. Вечная слава Героям, которые на щите", – отметили артисты в подписи к клипу.
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Стоит отметить, что этот трек группа "Антитіла" пела о городе, которое стало символом несокрушимости и мужества украинского народа. Каждый день там продолжаются тяжелые бои, украинские защитники постоянно отбивают атаки противника.
Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.
Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.
Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.